Arriva blijft Groningse treinvervoerder: dit verandert er

Arriva mag tot 2035 het regionale treinvervoer in Groningen en Friesland verzorgen. De vervoerder zet nachttreinen in tussen Groningen en Leeuwarden en zet in op hybride treinen.

Dat maken provincies Groningen en Friesland dinsdagmiddag bekend. Arriva won de aanbesteding voor de nieuwe concessie. Die geldt voor vijftien jaar.Arriva blijft daardoor in Groningen verantwoordelijk voor de treinverbindingen Groningen-Delfzijl, Groningen-Roodeschool, Groningen-Leeuwarden, Groningen-Veendam en Groningen-Bad Nieuweschans/Leer.Dit verandert er vanaf 2020:De provincies schreven in de aanbesteding dat het gebruik van duurzame brandstoffen wenselijk is. Daar geeft Arriva gehoor aan. Ze stapt over van dieseltreinen naar 18 hybridetreinen met batterijpakketten. De batterijen worden opgeladen door remenergie. De treinen moeten 80 procent minder CO2 uitstoten.De treinen krijgen verder een nieuw reizigersinformatiesysteem, stiltecoupés en meer beenruimte. In totaal moeten er 30 procent meer zitplaatsen komen. Reizigers mogen meebeslissen over het interieur. Arriva belooft verder beterschap op het gebied van internet, met een vernieuwde, snelle wifi-verbinding. Zelfs de peronnen moeten van internet worden voorzien.Dat geeft reizigers bijvoorbeeld de mogelijkheden om ter plekke online tickets te boeken voor de trein, een ander speerpunt van Arriva. Behalve online en via je ov-chipkaart, moet je bij de veroverder ook kunnen inchecken met bankpas en mobiele telefoon.De verbinding tussen Leeuwarden en Groningen krijgt extra sneltreinen in de avonduren tot middernacht. Er komt een tweede sneltrein ook op zaterdag- en zondagmiddag en altijd tot 20.00 uur. Ook komt er een nachttrein van Groningen naar Leeuwarden 0m 2.23 uur - en op vrijdag- en zaterdagnacht om 3.23 uur.Tussen Groningen en de Eemshaven komen extra ritten tot 20.00 uur. In de ochtendspits komen twee extra ritten tussen Warffum en Groningen. Na 2023 komt er rechtstreeks vervoer tussen Eemshaven en Leer.De nieuwe vervoerder werd in de aanbesteding ook verplicht om mee te werken aan een onderzoek naar het uitbreiden van treinverbindingen. Zo moet worden onderzocht of de trein naar Veendam verder kan rijden naar Stadskanaal, en kan de verbinding naar Leer mogelijk worden uitgebreid naar Bremen.Arriva gaat door de uitbreidingsplannen uit van twintig extra banen voor machinisten en stewards. Het bedrijf wil inzetten op banen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. is sinds 2005 verantwoordelijk voor het regionale treinverkeer in Groningen en Friesland. Daarvoor was het regionale treinverkeer in handen van het voormalige NoordNed. NS laat oog vallen op noordelijke spoorlijnen; Arriva is 'not amused' (2016)