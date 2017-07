Hoosbui Sappemeer: 'Ik heb dertig liter water uit mijn slaapkamer gehaald'

Het water staat José Kroesen in Sappemeer aan de lippen. Tijdens de hoosbui maandagavond is haar huis voor de zoveelste keer blank komen te staan.

'Vorig jaar stond ik tot mijn knieën in het water. De vloerbedekking in mijn slaapkamer en het laminaat beneden waren helemaal kapot. Gelukkig stond de apparatuur op poten', vertelt Kroesen.In haar slaapkamer heeft ze nog geen nieuwe vloerbedekking liggen. 'Ik durf niet, want een volgende keer heb ik weer alles blank staan. Ik kan niet steeds nieuwe spullen aanschaffen. De verzekering zegt ook dat het een keer op moet houden.' Het is maar goed ook dat Kroesen het tapijt nog niet had vervangen, want maandagavond heeft ze dertig liter water uit haar slaapkamer gehaald. 'En het is er nog niet droog', zegt Kroesen.Tijdens de hoosbui maandagavond heeft Kroesen de brandweer gebeld, maar die verwees haar naar de gemeente. Kroesen: 'Uiteindelijk kwam iemand toen het water al aan het zakken was. Maar hij riep ook gelijk dat hij om half elf weer thuis wilde zijn. Eigenlijk zeggen ze gewoon: 'verzuip er maar in'.Kroesen houdt haar hart vast, want voor dinsdagavond zijn nieuwe buien voorspeld.Lees je dit bericht in onze app, dan kun je het onderstaande filmpje hier bekijken.