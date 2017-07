Akkoord bij Suikerunie over nieuwe cao: 4,5 procent loon erbij

De medewerkers voerden eerder actie voor een betere cao (Foto: RTV Noord/Robert Pastoor)

4,5 procent erbij en een goede ouderenregeling blijft. Dat staat in de nieuwe cao voor de medewerkers van de Suikerunie-fabriek in Groningen.

De bonden hadden de directie een ultimatum gesteld dat dinsdag afliep.De directie van de Suikerunie is nu akkoord gegaan met de voorstellen van de vakbond.



Tachtig procent werken

Vooral de ouderenregeling was een heikel punt. Die geldt voor de medewerkers vanaf 58 jaar. Zij kunnen tachtig procent werken, krijgen negentig procent betaald en bouwen honderd procent pensioen op. Ook zijn er afspraken gemaakt over uitzendkrachten en er komt een onderzoek naar de hoge werkdruk bij de Suikerunie.



Bietencampagne

'We leggen de leden het akkoord voor. Als zij groenlicht geven zijn de acties tijdens de bietencampagne van de baan', zegt Jet Grimbergen van de FNV.