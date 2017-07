Aanhouding in zedenzaak 7-jarig meisje Appingedam

De politie heeft een 52-jarige inwoner van Vlissingen aangehouden op verdenking van het aanrijden en aanranden van een 7-jarig meisje bij Appingedam.

Het zedendelict vond plaats in 2007, op de Marsumerweg tussen Holwierde en Appingedam. Daar werd het meisje op de fiets aangereden met een witte bestelauto. De chauffeur leek zich vervolgens om het meisje te bekommeren, maar betastte het meisje onzedelijk.De politie zette destijds een grote zoektocht op touw, waarbij tientallen automobilisten en fietsers naar getuigenissen werd gevraagd:Later zette de politie ook het publiek in, en zette ze meer rechercheurs op de zaak.Toch bleef resultaat uit. Wel werd toen het gevonden DNA-spoor opgeslagen in een landelijke databank. Begin juli werd het DNA bij een andere zaak aangetroffen. Op basis daarvan kon de politie de Vlissinger afgelopen donderdag aanhouden.'De familie is opgelucht over de aanhouding', zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. 'Maar ze vindt het wel moeilijk dat de zaak na zoveel tijd weer wordt opgerakeld.'