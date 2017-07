Donar treft ploeg uit Litouwen in Champions League

(Foto: FotoKlick Fotografie)

De tegenstander van Donar in de eerste voorronde van de Champions League is Vytautas uit Litouwen. Dat werd dinsdagmiddag bekend tijdens de loting in het Zwitserse Mies.

Donar speelt thuis op dinsdag 19 september. Twee dagen later is de return in Litouwen. Bij winst op de Litouwers is de kampioen van Denemarken, Bakken Bears, de tegenstander. Daarna wacht bij winst een derde voorronde tegen het Spaanse Estudiantes. Het hoofdtoernooi begint op 10 oktober. Bij verlies in de voorrondes gaat Donar verder in de Europe Cup.



Vytautas werd het afgelopen seizoen in eigen land in de kwartfinale van de play-offs uitgeschakeld, na een zesde plek in de reguliere competitie.



Vorig seizoen werden de Groningers in de eerste voorronde van de Champions League uitgeschakeld, waarna de ploeg van coach Erik Braal verder ging in de Europe Cup. In dat toernooi haalde Donar de tweede groepsfase.