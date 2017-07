Bedum gaat met vlees op de botten herindeling in

Bedum gaat met flink wat vlees op de botten de herindeling met De Marne, Eemsmond en Winsum in. Over het afgelopen jaar hield de gemeente 2,6 miljoen over euro en voor de komende periode wordt een overschot van twee ton verwacht, zo blijkt uit de voorjaarsnota.

Versterkingsoperatie

Omdat de herindeling eraan zit te komen, zijn geen nieuwe plannen gemaakt. Wel worden er een aantal lopende zaken afgerond. Zo wordt volop ingezet op de centrumplannen van Bedum, de versterkingsoperatie van de basisscholen en de aanleg van de rondweg rond Bedum.



Zwembad

Om de financiën van zwembad De Beemden goed af te rond, wordt eenmalig een bedrag van 70.000 euro overgemaakt aan de de stichting die het bad beheert. Wethouder Jan Willem van der Kolk is tevreden met de rooskleurige positie. 'Het resultaat van degelijk en behoedzaam financieel beleid', is zijn conclusie.



Kans op tegenvallers

In de voorjaarsnota gaat de gemeente Bedum wel uit van een positief scenario. Zo zijn de gemeenten mogelijk meer geld kwijt aan Werkplein Ability. De uitvoeringsorganisatie heeft te maken met oplopende tekorten, die nog niet zijn afgedekt in de gemeentelijke begrotingen.



Ook kan het zijn dat het scholenversterkingsprogramma duurder uitpakt en de herindeling kan nog extra kosten met zich meebrengen.



Inzet personeel

Daarnaast kunnen er nog extra kosten ontstaan als het gaat om de gaswinning. De gevolgen van de aardgaswinning vragen het nodige van het personeel. Bijvoorbeeld voor vergunningverlening, bemiddeling en planvorming. Volgens de gemeente gaat de NAM en het rijk niet alle gemaakte kosten vergoeden. Verschillende gedeclareerde bedragen staan nog ter discussie.



