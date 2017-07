Voormalig burgemeester van Bedum tijdelijk baas bij onrustige Omgevingsdienst

Henk Bakker wordt vanaf 1 september interim-directeur van de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Bakker was tot en met eind vorig jaar nog burgemeester van de gemeente Bedum.

De Omgevingsdienst Groningen is de dienst die taken uitvoert voor de Groningse gemeenten op het gebied van milieu, bouwen en wonen.Bakker wordt interim-directeur, omdat het volgens het bestuur van de ODG te kort dag is om op 1 september een volwaardige directie aan te stellen. De voormalig burgemeester van Bedum gaat maximaal een half jaar leiding geven aan de ODG.Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) heeft Bakker namens het dagelijks bestuur van de ODG benaderd. 'Je zoekt iemand met de juiste kennis en ervaring', zegt Brouns. 'En iemand die meteen in kan stappen. Daarin staat hij met stip bovenaan het lijstje.'Bakker is in het verleden directeur geweest van de Milieudienst Groningen. Dat is in feite de voorloper van de Omgevingsdienst Groningen.De huidige interim-directeur is Saskia Borgers. Zij stopt op 1 september. Het dagelijks bestuur van de ODG concludeerde samen met Borgers dat haar opdracht is voltooid.Borgers trad vorig jaar aan als opvolger van de weggestuurde Gerard Nieuwe Weme, die de directie slecht zou hebben aangestuurd. Borgers' taak was de rust terug te brengen bij de dienst. Maar ook onder haar leiding bleef het onrustig binnen de ODG.Het bestuur van de ODG wil begin 2018 een nieuwe permanente directeur aanstellen.