Knoalster scholen willen Kanaalstreek gezonder maken

Het lijkt op voorhand een immense opgave, maar de scholen Ubbo Emmius en Noorderpoort in Stadskanaal gaan de uitdaging aan. De regio moet gezonder worden, en dat moet beginnen bij een gezonde school.

De directeuren Marcel Leegte en Paulien Hietbrink zijn dan ook trots. Niet zonder reden, want de certificaten die bevestigen dat de school gezond is, stromen binnen. Maar tussen dromen en daden staan wetten en praktische bezwaren. Gezond willen worden is één ding, echt gezond leven is een tweede.Toch willen de scholen aan de slag. Het rapport van het RIVM bevestigde het vooroordeel onlangs nog maar eens: Oost-Groningers leven ongezonder dan elders. 'En dat moet anders', vertelt Marcel Leegte, directeur van Ubbo Emmius.'Leerlingen worden bewuster gemaakt van hun voeding, van de gevolgen van roken. Een heel simpel voorbeeld: niet elke leerling ontbijt 's ochtends. Dat willen we veranderen.'In en om de school betekent dit dat de schoolkantine meer gezonde voeding op het menu heeft en het schoolplein een rookvrije zone is. Leerlingen en docenten die willen roken, moeten nu zo'n 500 meter lopen naar het rookhok.'Dat ontmoedigt', straalt directeur Paulien Hietbrink van het Noorderpoort. 'De pauze is kort, en leraren en leerlingen lopen nu minder snel naar het rookgedeelte.'Die maatregelen beginnen hun vruchten af te werpen. Want de scholen weten ook: we kunnen de leerlingen wel een gezonde worst voorhouden: als de ouders het de leerlingen niet bijbrengen, is onze missie een schier onmogelijke.'Daarom nodigen we ouders uit, vertellen we hen het belang van een gezonde levensstijl', vervolgt Leegte. 'Gelukkig wordt dat ook steeds meer ingezien.'Dat inzicht moet de cijfers van het RIVM op termijn wat rooskleuriger maken. Maar Stadskanaal alslijkt nog ver weg. De leerlingen snoepen tussen de gezonde smoothies door nog van een lekker hapje vlees.Want het schooljaar wordt ook aan de Sportparklaan nog altijd afgesloten met een barbecue.