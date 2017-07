Tim Zwertbroek doet na brand definitief stapje terug bij D66

(Foto: RTV Noord / Patrick Wind (112Groningen))

Tim Zwertbroek keert definitief niet terug als voorzitter van de statenfractie van D66. De 26-jarige Zwertbroek raakte in januari zwaargewond bij een brand in zijn woning aan de Pelsterstraat in de Stad.





Verkiezingen

Zwertbroek blijft wel statenlid en gaat met oog op de verkiezingen de strategische lijnen voor de partij verder ontwikkelen.



Zijn taken werden sindsdien overgenomen door statenlid Henri Schijf. Nu heeft de partij in overleg met Zwertboek zelf besloten dat Schijf aanblijft als fractievoorzitter.