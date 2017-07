'Tour ligt Mollema beter dan de Giro'

De Tour de France ligt wielrenner Bauke Mollema beter dan de Giro d'Italia. Dat zegt zijn teammanager bij Trek-Segafredo, Luca Guercilena.

'De Tour de France ligt Bauke gewoon beter als race, maar ook het moment van het seizoen waarop de Tour plaatsvindt, is in zijn voordeel. Het geldt voor veel meer renners, dat ze in juli tot betere prestaties kunnen komen.'Mollema werd dit jaar zevende in de Giro en haalde daar volgens Guercilena 'niet zijn beste niveau'.