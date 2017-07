'Fantastisch om na zoveel jaar goed nieuws te kunnen brengen' (update)

Het was het laatste redmiddel: de coulance van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. En het lukte: de familie Akbari uit Leek mag hier blijven. 'Fantastisch om na zoveel jaren zo'n boodschap te kunnen brengen.'

Burgemeester Berend Hoekstra mocht het van oorsprong Afghaanse gezin het goede nieuws brengen. Een blijde boodschap dus, met een lange voorgeschiedenis.De strijd om het gezin hier te laten blijven werd niet alleen door Hoekstra gevoerd. 'Er was heel veel steun. De jongens van de voetbalclub bijvoorbeeld, waar ook de zoons lid van zijn.'Vijf jaar geleden al dreigde een uitzetting. Toen kregen de twee oudste zoons wel een verblijfsvergunning, maar moeder en haar jongere kinderen niet.'Het waren veel procedures', blikt Hoekstra terug. 'En aan het einde van de rit was er juridisch gezien geen toestemming om hen te laten blijven. Dat had vooral te maken met onduidelijkheden rondom het oorlogsverleden van vader. Hij is intussen uit beeld.'Staatssecretaris Dijkhoff gaf uiteindelijk de doorslaggevende toestemming. Tot opluchting van Hoekstra. 'Geen situatie is gelijk. In dit geval is het: de regels zeggen 'nee', maar het menselijk gevoel zegt dat het een bijzondere situatie is.'Ook voor de familie Akbari zelf is de opluchting enorm. 'Al achttien jaar kijken we hier naar uit. Telkens onrust en spanning. Heel mooi dat het nu voorbij is', vertelt Ali Akbar.Zijn gelijknamige broertje vertelt hoe het nieuws hen bereikte: 'We werden 's middags gebeld dat we rond 17 uur thuis moesten zijn. Toen dachten we eigenlijk dat het mis was. De sfeer was ook niet zo goed. Maar toen stapte de burgemeester binnen met bloemen, en toen dachten we al wel dat het goed zat', vertelt hij.Het gezin Akbari woont al achttien jaar in Nederland, waarvan vijftien in Leek. Hier kwamen ze niet in een azc, maar in een normale woning terecht. Dat heeft ze wel geholpen, denkt Hoekstra. 'In een woonbuurt integreer je toch veel sneller dan in het azc.'Voor moeder en kinderen verandert er veel. 'Zonder verblijfsvergunning mag je niks. Als ik iets wilde regelen, moest ik met allerlei instanties bellen. Nu kan ik het zelf rechtstreeks regelen', vertelt 'kleine' Ali.Hij gaat direct solliciteren. Maar ook zaken als een rijbewijs halen of studeren behoren nu tot de mogelijkheden voor de Akbari's. Verblijfsvergunning voor oudste zoon familie Akbari (2012) Nieuwe asielaanvraag Akbari's (2012) Familie Akbari moet terug naar Afghanistan (2012)