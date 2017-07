Ronald ziet invasie van coloradokevers

Jipsinghuizen wordt onder de voet gelopen door coloradokevers. De insecten bestormen met duizenden tegelijk de gevels van de woningen aan de Wollinghuizerweg.

De kevers komen zo goed als zeker uit het veld van een boer, die vorig jaar aardappels heeft verbouwd. Larven van de coloradokever zijn gek op de aardappelplant en kunnen velden zelfs geheel ontbladeren.Ondertussen hebben de bewoners van de Wollinghuizerweg het helemaal gehad met de coloradokevers. Zo stofzuigt Jan inmiddels vijf keer per dag zijn gevel. 'Want ik wil die dingen niet in huis hebben.'