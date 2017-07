Groningen is met Ulaanbatar reisbestemming van de maand

De foto van Stad op wikivoyage (Foto: wikivoyage)

Komen de toeristen nu met bosjes naar Groningen? Dat is de vraag nu de internationale website Wikivoyage de stad Groningen uitgeroepen heeft tot reisbestemming van de maand.

Groningen is er samen met Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië, uitgelicht door Wikivoyage.



Picturesque canals

'Crisscrossed by an network of picturesque canals this small but lively college town in the far north of Holland offers restored historic sites, a thriving nightlife and refreshlingy traffic free streets. That is except for bicycles', zo prijst de site Groningen aan.



Bloggers

Verder krijgt de bezoeker van de Groningen-pagina een zeer uitgebreide beschrijving om Groningen op wat voor manier dan ook te bezoeken. Stadjer bloggers springen erop in en maken filmpjes in het Engels over onze provinciehoofdstad. (zie www,dandyandthecity.com)



Acht talen

Wikivoyage is een internetreisgids in acht talen die net als wikipedia door iedereen kan worden bewerkt. Jaarlijks trekt de reissite honderdduizenden bezoekers.