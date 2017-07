Onderzoek naar armoede in de Veenkoloniën

De Rijksuniversiteit Groningen gaat in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe onderzoek doen naar overerfbare armoede in de Veenkoloniën.

In de Veenkoloniën leven momenteel 12.000 gezinnen in armoede. In een groot aantal van deze gezinnen gaat het om armoedeproblemen die van generatie op generatie worden doorgegeven.Het onderzoek loopt in eerste instantie van 2017 tot 2020. De uitkomsten moeten gemeenten en organisaties helpen om de aanpak van armoede in de regio effectiever te maken. Beide provincies betalen er ieder jaarlijks 30.000 euro aan mee, zolang het onderzoek loopt.