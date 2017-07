Dit weekend in Groningen: Festival Hongerige Wolf, feestweekend in Winschoten en meer

De deur uit dit weekend? Je hoeft niet ver te zoeken: er is genoeg te doen in de eigen provincie! Vanaf nu zet RTV Noord elk weekend leuke uitagenda-tips voor Groningen op een rij.

We zetten niet alles wat je kan doen in een overzicht, maar maken een selectie van tijdelijke en bijzondere evenementen en festivals. Dit weekend: hossen in Winschoten, woordkunstenaars en natuurlijk... Eten.Het lijkt al jaren een begrip, toch wordt dit jaar 'pas' de zevende editie van het Festival Hongerige Wolf gehouden. Onder de noemer 'aards en weids' schermt het driedaagse evenement weer met bijzondere dingen om te doen. Zo maken de boeren van de Graanrepubliek risotto en bieren die je kan nuttigen met uitzicht over het Grunneger land - zie de foto hierboven. Kinderen worden uitgenodigd ouderwets te hoelahoepen, er is een ballenbad in de stro en er is allerlei muziek van jonge talenten, theatermakers en kunstenaars.Zaterdag kost een kaartje 29,00 euro aan de deur, zondag betaal je 26,00 euro. Meer informatie over de prijzen vind je hier Zin in een hamburger, sateetje, een pizza of iets originelers? Dan is het festival 'Culinair Roden' misschien iets voor je. Op zaterdag 15 en zondag 16 juli wordt in Roden het festival 'De Culinaire Verleiding' georganiseerd, nadat de foodtrucks met eten eerder Zaandam en Groningen aan deden.Het feestje staat volledig in het teken van eten en er zijn veel verschillende voedseltentjes waar je van alles kan proeven. Ook zijn er bands en artiesten die de muziek verzorgen. Het festival is gratis te bezoeken. DitisRoden maakte deze impressie van de editie van vorig jaar:Ook dit weekend: de jubileumeditie van Dichters in de Prinsentuin in Stad. Naar eigen zeggen inmiddels het grootste poëziefestival van de Benelux. Dichters als Rodaan Al Galidi, Eva Gerlach en de Groningse stadsdichter Lilian Zielstra maken onderdeel uit van tachtig woordkunstenaars die aanwezig zijn. En ook nu is het evenement gratis. Klaas Mulder zag vorig jaar deze voordracht van Anneke Claus:(oftewel 'eet smakelijk') is het devies op dit Oosterse getinte feestje in MartiniPlaza Groningen. Je kan er rondstruinen tussen verschillende kraampjes met sarongs, andere kleding en natuurlijk veel Indonesisch en ander oosters eten. Zaterdag kun je er van 12.00 uur tot 23.00 uur terecht, zondag is de Pasar van 12.00 uur tot 20.00 uur geopend. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang, voor anderen is het 7,00 euro per persoon.Het feest van Winschoten, De Nacht van Winschoten? Die duurt gewoon drie dagen lang. Vrijdagavond was de aftrap en dit weekend gaat het gewoon door, met een kermis, de Telekids Discoshow op het Marktplein zondag om 13.00 uur en zaterdagavond een Dance Event op die plek, tussen 22.00 en 03.00 uur 's nachts. Het dreunt dus in Sodom dit weekend. Marketing Oldambt verkoopt het weekend zo: