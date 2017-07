Auto eindigt op vangrail

(Foto: RTV Noord/Marco Grimmon)

Op de Europaweg in de stad Groningen is dinsdag tijdens de avondspits een auto op de vangrail beland. De auto was even daarvoor betrokken bij een aanrijding.

Een tweede auto kwam even verderop tot stilstand. Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet duidelijk.



Rijkswaterstaat heeft de plek van het ongeluk afgezet. De Europaweg is sinds de afsluiting van de oprit Oosterpoortwijk in de avondspits een stuk drukker.