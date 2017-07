Privacyregels aangescherpt; ondernemer pas op je tellen

Nieuwe, strengere privacyregels komen eraan. Niet heel erg sexy allemaal, maar de impact van de nieuwe wetgeving is groot er is geen ontkomen aan voor ondernemers. NoordZaken expertblogger Peter Fousert effent het pad.

Boetes voor overtredingen zijn astronomisch hoog Peter Fousert

Elke burger wordt geacht de wet te kennen. Logisch, maar dat is wel wat veel gevraagd. Weet u bijvoorbeeld wat er op 25 mei 2018 te gebeuren staat? Nee, ik wist het ook niet. Totdat ik hardhandig door een paar kantoorgenoten uit de droom geholpen werd.Op die dag wordt namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Die laatste regelt nu nog de bescherming van privacy van u en mij. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens, geslacht, inkomen en dergelijke zijn immers niet voor jan en alleman bestemd.Met de invoering van de nieuwe verordening gegevensbescherming gelden in heel Europa dezelfde privacyregels. Met deze AVG wil de EU privacyrechten versterken. De verantwoordelijkheid voor het bewaken van privacy komt veel meer te liggen bij ondernemingen en andere organisaties. Een andere verandering is dat boetes voor overtredingen astronomisch hoog zijn geworden.De nieuwe wet is in 2016 vrij geruisloos aangenomen. Tussen het moment van inwerkingtreding en de toepassing ervan zitten twee jaar. In deze periode kunnen organisaties zich voorbereiden en ervoor zorgen dat ze klaar zijn om aan de strenge eisen te voldoen. De Nederlandse autoriteit persoonsgegevens zal vanaf 25 mei 2018 toezien op naleving van de AVG. Dat is dus over minder dan een jaar.Specialisten verzekeren mij dat de nieuwe regels een aardverschuiving zullen veroorzaken in het denken over privacy. Zeker is ook dat de impact voor ondernemers enorm is. Ze zullen hun organisatie AVG-bestendig moeten maken. Ik merk dat de interesse voor de nieuwe privacyvoorschriften toeneemt, maar er is nog heel wat werk te verrichten.Uit de lessen van mijn kantoorgenoten heb ik daarom een aantal tips gedistilleerd voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. En dat zijn er heel wat, want zelfs een personeelsadministratie valt onder de wet.Denk daarom aan het volgende wanneer u aan privacyregels wilt voldoen:Ik ben het met u eens, sexy materie is het allemaal niet. Maar het is noodzakelijk dat u zich erin verdiept. Verschuilen achter onbekendheid met deze wet kan nu niet meer. Aan de slag!