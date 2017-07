Hondennaam Max en kattennaam Pip waren in 2016 de populairste dierennamen. Dat blijkt uit een onderzoek van huisdierenverzekeraar Dier & Zorg.

In 2015 was Max ook al de meest gekozen hondennaam, maar Pip is een nieuwe binnenkomer.Maar hoe heten de Groningse viervoeters? Tammo en Trui?