Het zelf geregisseerde afscheid van groep 8

(Foto: Robert Pastoor/RTV Noord) (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Groep 8 van ODS de Starter in Groningen werkt net als vele andere groepsgenoten op andere scholen aan een afscheidsmusical. Maar waar veel scholen een script kopen, doen ze het op de Daltonschool anders. De kinderen uit groep 8 hebben het stuk namelijk zelf geschreven.

De musical speelt zich af in een bejaardentehuis waar alle dagen gelijk lijken te zijn. Totdat er een bom wordt gevonden.



'Het is nog meer hun stuk'

'Je kan dit met elke klas doen. Het hoeft niet per se een creatieve klas te zijn. Iedereen kan het', zegt Laura Koops van 't Jagt, die lesgeeft aan groep 8. 'Als je de kinderen zelf laat schrijven, zijn ze van begin tot eind betrokken. Het is nog meer hun stuk.' In twee maanden tijd is het stuk uit de grond gestampt.



Kinderen zijn de baas

Ook al moest de juf af en toe wat kleine ingrepen toepassen in de verhaallijn, het merendeel is door de kinderen zelf gedaan. 'Het schrijven van een goede overgang tussen de ene en andere scène was wel moeilijk', zegt een van de kinderen uit groep 8.



Meer dan allen teksten

Een musical is meer dan alleen spreek- en liedteksten bedenken. Zo moet er een decor gemaakt worden, rekwisieten verzameld worden. Ook al die dingen zijn geregeld door de kinderen zelf.



Geen onvertogen woord

Grove of vulgaire scènes hebben nooit in het stuk gestaan. Juf Laura heeft geen teksten hoeven schrappen omdat ze niet door de beugel konden. 'Ze weten gewoon precies wat wel en wat niet kan.'