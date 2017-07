Noord Vandaag: Zondvloed in Hoogezand-Sappemeer

(Foto: RTV Noord)

In Hoogezand-Sappemeer kwam het maandagavond met bakken uit de hemel. Er viel in een mum van tijd zoveel regen dat het water een halve meter hoog in de huizen stond en het water dwars door het dak kwam van de Theo Thijssenschool.

Een bak ellende dus. Maar wat als er nog meer regen komt. 'We hebben echt alles op alles gezet om verdere ellende te voorkomen', zegt wethouder Erik Drenth van Hoogezand-Sappemeer op TV Noord.



Onroerende verhaal

Het ontroerende verhaal van D66-raadslid Alian Spelde die de gemeenteraad stil kreeg toen ze mededeelde deze zomer een nier doneert aan haar zoon Frank. 'Je mag één keer dankjewel zeggen. En je moet één ding beloven: je moet net zo gezond doorleven als je altijd al hebt gedaan', had Spelde tegen haar Frank gezegd.



Stofzuigers

In Jipsinghuizen hebben ze last van een keverplaag. Het gaat om de gevreesde Coloradokever. Met stofzuigers worden de beestjes met tientallen tegelijk van de straat en de muren gezogen.



Verder in Noord Vandaag:

- Blijdschap in Leek. De familie Akbari wordt niet uitgezet

- De afscheidsmusical van Daltonschool de Starter