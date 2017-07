Zorgt de regen dinsdagavond weer voor natte voeten?

Hoosbuien zorgden maandag voor wateroverlast in delen van onze provincie. Dinsdagavond volgt weer een plens regen. Moeten we ons weer zorgen maken?

'Bij ons zal het allemaal niet zo vreselijk worden', voorspelt weervrouw Harma Boer. In het midden en zuidwesten van het land valt tot en met woensdagmiddag zo'n 50 millimeter. Boer verwacht dat het in onze provincie bij 20 millimeter blijft.'Er kunnen uitschieters bijzitten, maar ik verwacht geen gigantisch grote problemen door de regen die op ons af komt.' Het gaat om een regengebied waar 'geen buien in verscholen zitten', waardoor er niet in een korte periode veel hemelwater naar beneden komt.Boer zag maandag dat de verschillen in de provincie groot waren. In Visvliet viel 0,2 millimeter regen. Vanuit Hoogezand ontving ze berichten over 100 millimeter. Een echte wolkbreuk.'Een wolkbreuk betekent dat er binnen tien minuten 30 millimeter naar beneden komt. Dat was in Hoogezand zeker het geval.'