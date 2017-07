Blije Arriva-directeur: 'Er komen lampjes aan de buitenkant van de trein'

Een klein stukje beloning en misschien wel waardering voor onze inspanningen de afgelopen jaren'. Dat zei Arriva-directeur Anne Hettinga meteen na de bekendmaking dat zijn vervoersmaatschappij tot 2035 het treinvervoer in Groningen en Friesland mag blijven vezorgen.

Wat Hettinga niet wist, is dat hij de enige bieder in het spel was. Er waren meer kandidaten maar die hebben geen bieding gedaan. Hij keek enigszins verbaasd toen onze verslaggever Mario Miskovic het hem vertelde, maar zijn blijdschap was er niet minder om.'Deze concessie had voor ons topprioriteit. Dit is de halsslagader van Arriva. En je weet wat er staat te gebeuren als je die doorknipt.', zei Hettinga.De directeur was trots dat hij mocht aankondigen dat Arriva komt met elektrische treinen. 'Nog niet eerder vertoond in de wereld'. Maar waar Hettinga ook heel erg trots op is, zijn de lampjes. 'Aan de buitenkant van de trein komen lampjes zodat je kunt zien waar er stoelen vrij zijn in de coupé. Dat is toch prachtig'.Ook gedeputeerde Fleur Gräper is blij met Arriva; 'We zien enorme meerwaarde in investering Arriva in extra treinen, extra zitplaatsen en meer reiscomfort. Ook extra verduurzaming is erg belangrijk.'- Een totale treinvloot voor deze concessie bestaande uit 69 treinen.- De aanschaf van 18 speciaal voor deze concessie ontwikkelde gloednieuwe Flirtino's.- Gebruik van HVO (zeer schone biodiesel) in deze 18 Flirtino's, tot aan de ombouw naar treinen zonder uitstoot.- Geen (laagfrequente) geluidsuitstoot en trillingen door resonantie bij stilstaande treinen op eindpunten, door toepassing van batterijpakketten.- Betere wifi- Stoelbezettingslampjes aan de buitenkant van de trein- Treinvervangend vervoer app waardoor de bussen sneller dan ooit aanwezig zijn op de juiste plek.- Deelfietsen beschikbaar als na-transportmiddel op elk station.- Ruim 20 extra banen voor machinisten en stewards.- Extra ritten van de tweede sneltrein Groningen-Leeuwarden v.v. op zaterdag- en zondagmiddag/-avond.- Extra nachttrein Groningen-Leeuwarden in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag op zaterdag.- Ieder half uur een trein van Groningen naar Eemshaven tussen 6.00 en 20.00 uur.