Onderzoeker: 'Tiltmeters van grote waarde bij vaststellen aardbevingsschade'

'Tiltmeters kunnen van grote waarde zijn bij het vaststellen of schade aan huizen door aardbevingen komt.' Dat zegt Peter van der Gaag, die wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar het nut van tiltmeters.

Hij deed dit onderzoek in opdracht van de Groninger Bodem Beweging (GBB)'In tegenstelling tot de huidige meetapparatuur, bestaande uit geofoons en versnellingsmeters, kunnen tiltmeters continu meten. Ze kunnen zelfs de versnelling in bewegingen, zoals bijvoorbeeld van aardbevingen, meten', zegt Van der Gaag.Dat is belangrijk in het aardbevingsgebied, omdat bewegingen in de ondergrond zoals bij aardbevingen tot schade kunnen leiden.'Er zijn op dit moment veel meningsverschillen tussen gedupeerden en de overheid. Zo zijn er bijvoorbeeld huizen die verzakt zijn, terwijl kennisinstellingen zeggen dat dit helemaal niet door aardbevingsschade kan komen', zegt Van der Gaag.'En als je op elke hoek van de kelder van een boerderij een tiltmeter neerzet, kun je zien of tijdens een verzakking de ene hoek van de boerderij bijvoorbeeld veel sneller naar beneden zakt dan de andere hoek.'Zo kan je ook onafhankelijk bekijken of schade daadwerkelijk door aardbevingen veroorzaakt wordt. 'Op dit moment zijn er veel verschillende waardes die we krijgen uit versnellingsmeters. Maar aan die waardes kunnen we nu nog niet zien of de aardbeving sterk genoeg is geweest om schade te veroorzaken. Dat kan wel met de tiltmeters.'Of ze er ook daadwerkelijk komen, weet Van der Gaag nog niet. 'Het is niet aan mij om voor te schrijven of de tiltmeters gebruikt moeten worden. Maar ondernemingen, de burgers en de wetenschap zijn er voldoende van overtuigd dat tiltmeters een grote meerwaarde hebben. Zelfs de Shell en NAM zijn ervan overtuigd, als je ze maar gericht inzet op de plekken waar je vragen over hebt.'