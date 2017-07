Muziekschool klaagt Kira Dekker aan wegens 'smaad en bedreiging'

In het kort geding van Muziekschool de Notenboom klaagt de school uit Sappemeer zangeres Kira Dekker aan wegens smaad en bedreiging. Dat vertelt de zangeres op navraag van RTV Noord.

Dekekr zegt dat er veel onwaarheden in de dagvaarding staan.'Nadat ik de muzieklessen heb gegeven, heb ik een aantal keren naar de muziekschool gebeld om te vragen waar mijn geld bleef. Ze hebben toen uitgelegd waarom ze niet betalen, maar ik kon daar natuurlijk niet mee akkoord gaan. Nu zegt de muziekschool dat ik zou hebben gezegd dat ik 'wel even langs zou komen met vrienden om de boel kort en klein te slaan als ik mijn geld niet kreeg'. Iedereen die mij kent weet dat ik zoiets nooit zou zeggen.'Wel neemt Dekker de verantwoordelijkheid voor het publiceren van berichten op Facebook.'Misschien had ik bepaalde dingen op een andere manier kunnen doen. Maar deze keer was ik echt kwaad: ik krijg het geld waarvoor ik heb gewerkt gewoon niet. Maar zeggen dat ik de mensen van de muziekschool heb bedreigd? Dat is gewoon echt niet waar.'De muziekschool en de zangeres liggen al langer met elkaar in de clinch. De muziekschool heeft Dekker niet betaald voor verschillende muzieklessen die ze heeft gegeven. Na verschillende keren telefonisch contact te hebben gezocht, heeft ze op Facebook haar beklag gedaan over de muziekschool.Dat kon niet op goedkeuring rekenen van de muziekschool, die Dekker op 25 juli voor het gerecht daagt.Overigens heeft Dekker al eerder aangegeven dat ze het bericht best wil verwijderen. 'Dat doe ik als de eigenaresse van de muziekschool haar excuses aanbiedt op Facebook. En ik wil dat ze iedereen betaalt die niet betaald heeft gekregen.'