Taxi Dorenbos en VMNN smelten samen tot noordelijke vervoergigant

De noordelijke persoonsvervoersbedrijven Taxi Dorenbos en Vervoersmanagement Noord-Nederland (VMNN) gaan samen. Daarmee ontstaat een megavervoerder met achthonderd medewerkers.

Taxi Dorenbos heeft de aandelen van VMNN overgenomen. Directeur Bert jakobs van VMNN gaat het overnameproces aansturen en wordt uiteindelijk ook directeur van de nieuwe organisatie.Het nieuwe bedrijf met zes vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe krijgt een wagenpark met zeshonderd voertuigen. De medewerkers zijn per brief op de hoogte gebracht. Ook de vakbonden zijn geïnformeerd.Komende maanden zullen bijeenkomsten worden georganiseerd over de verdere toekomst. Vooralsnog verdwijnen er geen banen.Volgens Jakobs staat de nieuwe organisatie voor stabiliteit, betrouwbaarheid, professionalisme en transparantie. 'Schaalvergroting is de enige manier om kwaliteit tegen concurrerende tarieven te kunnen aanbieden', aldus Jakobs.