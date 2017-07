Hoogezand pakt laatste deel stadshart aan

Binnen zes jaar moet het noordelijk deel van het stadshart van Hoogezand er weer als nieuw uitzien. De plannen hiervoor liggen op tafel en de tekeningen zijn gemaakt.

Zo moeten er driehonderd nieuwe woningen komen voor verschillende doelgroepen. Ook moet er meer aandacht komen voor groen in de wijken.De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil het gebied rond de Kerkstraat al jaren aanpakken, maar de plannen strandden meermaals. 'De crisis heeft hier een belangrijke rol in gespeeld', zegt wethouder José van Schie.Ook benoemt van Schie dat bij het maken van plannen in het verleden niet genoeg contact geweest is met belanghebbende partijen.'En dat doen we nu anders', zegt de wethouder. Zo heeft de gemeente contact gezocht met marktpartijen als ontwikkelaars, bouwers en woningcorperaties. 'We moeten nu niet meer zelf als gemeente een plan maken en dan hopen dat partijen het willen uitvoeren. We draaien het nu om door te beginnen bij die partijen', vertelt van Schie. Ze heeft dan ook goede hoop dat de plannen nu wel doorgang vinden.Dat hoopt ook projectmanager Ivo Heijenrath: 'Het leefgebied is nu niet prettig en een doorn in het oog'. Hij doelt hierbij onder andere op de lege velden waar ooit fabrieken stonden. Nu zijn het hondenuitlaatveldjes.'Ook staan er veel verpauperde gebouwen. Dit is geen mooi entree naar het centrum toe', zegt Heijenrath.Nu de plannen er liggen, ziet de gemeente ook een aantal pijnpunten. Zo kent het aan te pakken gebied veel eigenaren van gebouwen en grond. Omdat een aantal van deze panden gesloopt moet worden, is er overleg nodig met eigenaren.Ook zijn er in het gebied veel verkeersaders en karakteristieke gebouwen waarmee rekening moet worden gehouden.Omdat het om een groot gebied gaat, wordt de aanpak in delen opgesplitst. Bewoners hebben invloed op het proces, maar grote veranderingen zal hun mening niet teweeg brengen.'Er zullen hooguit een aantal kleine aanpassingen gedaan worden. Het masterplan ligt er nu en daar willen we graag mee door', zegt wethouder van Schie. In september gaat het voorstel naar de raad. Die besluit of de plannen uitgevoerd kunnen worden.