Gemeente laat Oosterparkers warmlopen voor wijkraad

Dit najaar moet het gaan beginnen: de coöperatieve wijkraad in in de Oosterparkwijk in Groningen. Dinsdagavond zijn de inwoners van de wijk geïnformeerd over deze nieuwe vorm van democratie.

De coöperatieve wijkraad is een expemerint van de gemeente Groningen om ervoor te zorgen dat stadjers zich meer betrokken voelen bij de besluitvorming van de gemeenteDe omstandigheden waren goed. Er was muziek, eten en drinken geregeld en dat zorgde voor een goede sfeer. De Oosterparkers werden op deze manier warmgemaakt om kennis te maken met de wijkraad, een experiment dat vanuit Londen is komen overwaaien.Spijkers met koppen werden er nog niet geslagen deze avond. Zo is het nog volstrekt onduidelijk welke elf bewoners plaats gaan nemen in de wijkraad.De wijkraadsleden gaan samen met raadsleden beslissingen nemen over onderwerpen die in de wijk spelen.De bewonersorganisatie van de Oosterparkwijk sprak zich nog niet uit over de nut- en noodzaak van het experiment. Wel zijn de leden blij met extra reuring in de wijk.