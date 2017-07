Ballon ver weg en motorcrosser in de ban bij Zuidlaardermeer

Het Zuidlaardermeer wordt in het broedseizoen een rustoord voor vogels. De provincie wil het leefklimaat voor vogels verbeteren en heeft daarvoor een lijst met spelregels voor het Zuidlaardermeer opgesteld.

Het Zuidlaardermeer is een zogenoemd Natura 2000-gebied. Daar hoort ook een strengere handhaving bij.Volgens de provincie kunnen de meeste activiteiten in de recreatie en landbouw gewoon doorgaan. Zaken die de natuur verstoren zijn verboden. Luchtballonnen mogen bijvoorbeeld niet onder de duizend voet over het Zuidlaardermeer varen. Wandelen buiten de paden (met loslopende honden) en motorcrossen is ook verboden.In en rondom het Zuidlaardermeer leven zeldzame vogels zoals de roerdomp, de witvleugelstern en de porseleinhoen. Dit voorjaar is de eerste zeearend in de provincie Groningen geboren bij het meer.