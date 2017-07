D66 Haren maakt zich op voor Harener gemeenteraadsverkiezingen

De afdeling van D66 in Haren maakt zich op voor de verkiezingen van maart 2018. Ze gaan er daarmee vanuit dat Haren een zelfstandige gemeente blijft. Daarom beginnen ze met het opstellen van de kieslijst en het verkiezingsprogramma. Beiden zijn volledig gericht op Haren.

De provincie en de ministerraad wil Haren laten herindelen met Groningen en Ten Boer. In Haren willen ze niet fuseren, maar zelfstandig blijven.Als Haren zelfstandig blijft dan zijn de eerst volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Als Haren wel gaat fuseren dan zijn er verkiezingen in november 2018. Maar die verkiezingen zijn dan voor de nieuwe gemeente Groningen, waar Haren wellicht ook onderdeel van uit maakt.'Wij maken ons op voor een zelfstandig Haren. het is nog geen gelopen race', zegt Harener D66-bestuursvoorzitter Beo Dusink. 'We gaan uit van zelfstandigheid, dus bereiden wij ons daar op voor met een kieslijst en verkiezingsprogramma.'Als er geen verkiezingen komen in maart is volgens Dusink het werk wat ze hebben gedaan niet voor niks geweest. 'In dat geval weten we wat we willen met Haren. dan hebben we dat helder op papier staan voor het geval wij wel moeten fuseren. Het is geen verloren tijd.'D66 Haren is ook nog niet bezig om de partij samen te voegen met de afdeling in Groningen. Onder meer VVD en GroenLinks in Haren hebben dat al wel gedaan. Ook het CDA in Haren maakt nog geen aanstalten om de afdelingen samen te voegen.De partijbesturen van zowel D66 als het CDA in Haren hebben wel contact met de naburige besturen van hun partij. Maar samenvoegen zal pas gebeuren als de herindeling definitief is.