PvdA dreigt steun coalitie Winsum in te trekken

De PvdA fractie voelt zich niet goed geïnformeerd door de coalitiepartijen en heeft met name kritiek op de ChristenUnie. Een mail over gereformeerde basisschool de Wierde heeft fractievoorzitter Jan Willem Nanninga niet bereikt.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

ChristenUnie, GroenLinks en CDA vormen samen een coalitie en leveren de drie wethouders. Het bestuursakkoord krijgt steunt van D66, VVD en de PvdA. Die laatste partij voelt zich nu gepasseerd.



School wil renovatie

GBS de Wierde heeft zich bij de ChristenUnie gemeld met het verzoek tot renovatie. De ventilatie op de school is niet goed en er zou sprake zijn van slechte luchtkwaliteit.



Het is onzeker of de kosten voor een verbetering van het gebouw voor de gemeente zijn. De school hoopt dat het college dit voor zijn rekening wil nemen. De ChristenUnie wilde hierover een motie indienen.



Geen mail

De ChristenUnie heeft de PvdA hierover niet geïnformeerd. Alle overige partijen zijn hierover wel gemaild door de ChristenUnie. Nanninga vindt dat niet kunnen. Hij heeft het gevoel dat de ChristenUnie hem niet vertrouwt. Hij denkt na over het opzeggen van het bestuursakkoord.



Eigen belangen

Hij vindt daarnaast dat het nu lijkt of de partij te veel naar de eigen belangen kijkt door alleen voor de gereformeerde basisschool op te komen. 'Dit riekt naar cliëntelisme', vertelt Jan Willem Nanninga.



De partij krijgt bijval van de VVD. 'U komt wel heel erg op voor het belang van één schoolbestuur', vertelt fractievoorzitter Harry Jonkman.



Dat deze gereformeerde school niet meedoet aan de bouw van brede school 'De Tirrel' en nu geld wil voor renovatie vindt de PvdA ook vreemd. Twee van de vijf scholen in Winsum hebben aangegeven zich te willen vestigen in het nieuwe schoolgebouw. 'Niet meedoen aan de plannen en nu wel vragen naar geld. Dat vind ik gek', vertelt Nanninga.



Overdreven reactie

Het was een bewuste keuze van de ChristenUnie om de PvdA niet te informeren laat de ChristenUnie weten. 'Ik wou dit eerst met de coalitiepartners overleggen', vertelt ChristenUnie-fractievoorzitter Nannet Gijzen. Ze had al het gevoel dat de renovatie van de school niet op steun kon rekenen van de PvdA.



Gijzen voegt eraan toe dat ze het probleem niet ziet en zich van geen kwaad bewust is. 'De PvdA zet dit wel heel zwaar aan. Ik zie het probleem helemaal niet.'



De motie is uiteindelijk niet ingediend. Er is namelijk nieuwe wetgeving in de maak over het onderhoud van schoolgebouwen.



Hoe verder?

Fractievoorzitter Jan Willem Nanninga wil een uitnodiging van de coalitiepartners voor een goed gesprek.