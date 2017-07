Arme jeugd van Pekela en Veendam kan ook op muziekles

(Foto: stock.xchng)

Als de portemonnee van je ouders niet zo goed gevuld is dan kun je als kind muziekles of dansles wel op je buik schrijven. De gemeente Pekela en Veendam gaan daar iets aan doen met het Jeugdcultuurfonds.

Pekela stort de komende drie jaar jaarlijks vijfduizend euro in dat fonds. Veendam tienduizend euro. Kinderen tot achttien jaar van ouders met een inkomen tot 120 procent van het minimuminkomen kunnen gebruik maken van dat fonds.



Stad Groningen

Voorwaarde is wel dat de kinderen bij een erkende culturele instelling of bedrijf de cursus gaat volgen. Het Jeugdcultuurfonds is in 2015 begonnen in de stad Groningen en heeft inmiddels al veel kinderen geholpen om iets cultureels te doen.



Donderdag wordt in het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela het Jeugdcultuurfonds geïntroduceerd.