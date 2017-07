Gronings sportdorp moet van Saba een sportief en gezond Caribisch eiland maken

Het Caribisch Nederlandse eiland Saba moet weer sportief, actief en gezond worden en dat dankzij het Groningse Sportdorp.

Sportdorp werd een aantal jaren geleden door het Huis van de Sport in Hoogezand in onze provincie geïntroduceerd.



Een Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een wijk of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten.



1947 eilandbewoners

Het initiatief is omarmd door Saba, omdat er te weinig structuur zit in de sportieve activiteiten van de 1947 eilandbewoners. Binnen twee jaar moet daar dankzij Sportdorp verandering in zijn gekomen.