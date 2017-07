Oppositie uit zorgen over uitgaven Winsum

Een aantal oppositiepartijen heeft zorgen over de geplande uitgaven van de gemeente Winsum. Grote projecten zijn niet goed gedekt vinden Gemeentebelangen en CDW 2.0.

Dinsdag vergaderde de gemeente Winsum over de kadernota en de te verwachten uitgaven van de gemeente.'We constateren nu dat de financiële dip groter en dieper is geworden en dat er onvoldoende maatregelen worden voorgesteld om dat probleem op te lossen', meent fractievoorzitter Jaap Hoekzema van Gemeentebelangen.De realisatie van de nieuwe brede school De Tirrel en de bouw van het nieuwe sportpark Winsum West brengt volgens de partij kosten met zich mee die nog niet goed gedekt zijn.Ook haalt de wethouder volgens de partijen geld voor de projecten uit de verkeerde potjes. 'Dit geld is eigenlijk bedoeld voor kleinere projecten in de dorpen', zegt Nico Werkman van CDW 2.0.'Wij vinden dat we kritisch kijken naar de budgetten', antwoordt wethouder Harmannus Blok. Hij laat weten de projecten op een goede wijze te financiëren. 'Winsum West wordt inderdaad duurder maar dat kunnen we dekken. En het geld gaat ook naar kleinere projecten in dorpen maar ook naar deze grote'.CDW 2.0. en Gemeentebelangen diende een amendement in om de kosten van het nieuwe schoolgebouw en het sportpark op een andere manieren te bekostigen. Donderdag praat de gemeente hierover verder en zal er een besluit genomen worden over de kadernota.