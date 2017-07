Ook Tynaarlo trekt de beurs voor Groningen Airport Eelde

De gemeente Tynaarlo gaat 1,84 miljoen investeren in Groningen Airport Eelde. Dinsdagavond stemde de raad en werd het plan aangenomen. Er waren dertien stemmen voor en acht tegen.

Dat meldt RTV Drenthe . Eerder was de gemeenteraad van Tynaarlo tot op het bot verdeeld over steun aan het vliegveld. In december was een meerderheid zelfs nog tegen investeren in het vliegveld Groningen Airport Eelde is niet alleen in Tynaarlo een heet hangijzer. Het vliegveld kent vijf aandeelhouders: de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Tynaarlo en Assen.In zowel de gemeente als de provincie Groningen is al stevig gediscusieerd. Provinciale Staten bereikte onlangs een meerderheid voor het investeringsvoorstel, na het 'uitruilen' van geld voor andere projecten. De provincie steekt 13,8 miljoen euro in het vliegveld.De gemeenteraad van Groningen tilt de beslissing over de zomer heen. Na het zomerreces komt wethouder Joost van Keulen met een voorstel waarin ook het definitieve bedrag voor Groningen Airport Eelde staat. In het oorspronkelijke plan wordt van de stad 12 miljoen euro gevraagd De provincie Drenthe en de gemeente Assen gaven eerder al groen licht. Assen heeft daarbij wel aangegeven na de investering zo snel mogelijk van de aandelen af te willen.Bij elkaar moeten de vijf aandeelhouders 46 miljoen euro ophoesten voor Groningen Airport Eelde.