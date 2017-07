Kijk je mee naar de monstervlek op de zon?

(Foto: Theo Jurriëns)

De geoefende waarnemer kan hem zonder telescoop zien: de 'monstervlek' die momenteel op de zon zit.

Geschreven door Eveline Jonkers

Bureauredacteur

De vlek heet zo omdat hij monsterlijk groot is. Hij heeft de omvang van de planeet Jupiter en die heeft 1330 keer het volume van de aarde.



Koele plek

Volgens sterrenkundige Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen komt zo'n vlek eens in de twee à drie jaar voor. 'Maar het formaat van deze is wel bijzonder', vertelt Jurriëns. 'De vlek is eigenlijk een koelere plek op de zon. De zon zelf is zesduizend graden en deze vlek is vierduizend graden. Doordat hij minder warm is, komt er minder licht vandaan en dat manifesteert zich als een donkere vlek.'



Eclipsbril

Je kunt de vlek het best waarnemen rond zonsondergang. 'Als de onderkant van de zon de horizon raakt, kun je hem zonder telescoop zien. Maar je moet natuurlijk wel een eclipsbril dragen', benadrukt Jurriëns.



Draaiende zon

De monstervlek is nog een paar dagen te zien. Jurriëns: 'De zon draait in 27 dagen om zijn eigen as. Als de vlek aan de achterkant zit, kunnen wij hem natuurlijk niet zien. En of hij dan over een dag of twintig weer zichtbaar is? Dat blijft afwachten.'



Als jij (met je eclipsbril op!) ook een foto hebt gemaakt van de monstervlek, mail die dan naar weerfoto@rtvnoord.nl