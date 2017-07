Nieuwe gemeentesecretaris voor Veendam

(Foto: Google Streetview)

Veendam heeft een nieuwe gemeentesecretaris aangetrokken. Harry Coerts (59) uit Veenwouden volgt per 1 september Arend Castelein op.

Coerts werkt op dit moment als projectleider en bestuursadviseur bij de provincie Groningen. In het verleden was hij als gemeentesecretaris de hoogste ambtenaar in de gemeenten Dantumadiel en Zandvoort. Ook werkte hij voor de gemeente Leeuwarden en de provincie Noord-Holland.