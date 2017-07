Zeehondencentrum Pieterburen wil groeien naar 100.000 bezoekers

Zeehondencentrum Pieterburen wil de komende jaren groeien naar 100.000 bezoekers per jaar. 'En dat gaat lukken', zegt directeur Niek Kuizenga.

'Voor dit jaar hopen we op 80.000 bezoekers uit te komen. Ons hele terrein gaat op de schop. Eind deze maand beginnen de graafwerkzaamheden.'De zeehondenopvang presenteerde woensdag een nieuwe campagne:Onderdeel van de campagne zijn een nieuwe expositie in het bezoekerscentrum, vertoningen van documentaires en er komen georganiseerde wandelingen naar de Waddenkust.'Wij beschouwen de zeehond, de zee en wetenschap als een drie-eenheid', zegt Kuizenga. 'Zeehondenopvang moet wetenschappelijk verantwoord worden gedaan. En educatie is de beste manier op zeehonden op te vangen. Wij willen graag dat heel Nederland, en met name de Groningers, snappen hoe het echt zit.'Uit vorige week gepresenteerd onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), in samenwerking met het Zeehondencentrum, bleek dat zeehondenpups veel langer zonder moeder kunnen dan aangenomen werd.'Het kan ertoe leiden dat de leidraad voor het opvangen van zeehonden in de toekomst gaat veranderen. En dat daar toezicht op wordt uitgeoefend, zodat we ons er ook aan gaan houden.'Eén ding wil Kuizenga duidelijk stellen: 'De meeste zeehonden zijn niet zielig. Sterker nog: het is het grootste roofdier dat we hebben in Nederland. Het is eigenlijk de wolf van de Waddenzee.'