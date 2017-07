Eurocup groeit en verhuist naar haven Delfzijl

Het internationale zaalvoetbalevenement Eurocup Delfzijl verhuist naar de loods van het bedrijf Wijnne & Barends in de haven van Delfzijl. Daarmee kan het toeschouwersaantal van het jeugdtoernooi flink groeien.

In januari van dit jaar waren dat er nog 5.500, toen het toernooi voor de vijfde keer in de Brede School Noord werd gehouden. Op welk aantal de organisatie voor komend jaar mikt, wordt aanstaande maandag tijdens een persconferentie bekendgemaakt.Voor Eurocup Delfzijl komen topteams uit heel Europa naar Delfzijl. Clubs als Chelsea, Juventus, Ajax en FC Groningen hebben aan het toernooi meegedaan. De jeugdspelers van Ajax wonnen dit jaar de finale van Chelsea.De politiek in Delfzijl was bang voor een vertrek van het toernooi, omdat een groot deel van de Brede School Noord gesloopt en versterkt wordt. Tegelijkertijd was de organisatie al een tijd lang bezig met het zoeken naar een nieuwe locatie in Delfzijl, omdat de school te klein werd. Met de verhuizing naar de haven van Delfzijl is dat probleem opgelost.Volgende week maandag om 16.00 uur is er een persconferentie in het gebouw van hoofdsponsor Groningen Seaports, waar ook geïnteresseerde Delfzijlsters voor zijn uitgenodigd. Dan worden meer details bekendgemaakt.