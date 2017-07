Hogeland College schorst docent na grensoverschrijdend gedrag

Het Hogeland College heeft een gymleraar van de vestiging in Uithuizen op non-actief gezet. Volgens de Ommelander Courant is dit gedaan vanwege seksueel getinte appjes die een docent naar een leerlinge heeft gestuurd.

De school beaamt dat de docent is geschorst, maar wil niet zeggen waarom. 'De docent heeft de gedragsregels van de school over de omgangsnormen tussen docenten en leerlingen overtreden', is alles wat plaatsvervangend rector Lily Holstein kwijt wil.Het Hogeland College heeft inmiddels een intern onderzoek ingesteld. Ook is er aangifte gedaan bij de politie. De politie bevestigt dat wordt onderzocht of de docent zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.Uit privacy-overwegingen wil zowel de school als de politie niet nader op de kwestie ingaan. 'We moeten de uitkomsten van de onderzoeken afwachten', zegt plaatsvervangend rector Holstein.Het schoolbestuur heeft de ouders, leerlingen en docenten van de vestiging in Uithuizen afgelopen week per mail geïnformeerd. Holstein wil niet zeggen tot welke reacties dat heeft geleid: 'Dat houden we intern.'