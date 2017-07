Brand in Vrije School: 'Het was heel eng'

(Foto: RTV Noord/Eva Hulscher)

'Boven de school zag je allemaal zwarte wolken. Er waren kinderen aan het huilen en dat was allemaal heel eng.'



Allemaal rook

De kinderen van de Vrije School aan de Merwedestraat in de stad Groningen schrikken woensdagmorgen als ze ineens uit de les worden gehaald. Er woedt brand in een meterkast.



'We moesten naar buiten en opeens was er allemaal rook in de buurt van de meisjes-wc, maar we wisten niet helemaal wat het was.'



Opvang

De kinderen worden opgevangen in een gymzaal. 'Dan heb je wel een beetje de spanning van: hoe gaat het nou allemaal in de school. Eerst kwamen politieauto's en toen twee brandweerauto's dus je dacht wel: het is heftig.'



Spreekbeurt

De brandweer heeft de brand snel onder controle, maar de lessen gaan de rest van de dag niet meer door. Ouders komen hun kinderen ophalen. 'Mijn dochter is onder haar spreekbeurt uitgekomen. Daar was ze wel blij mee.'