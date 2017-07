Brand in Vrije School: leerlingen rest van de dag vrij

(Foto: RTV Noord)

In de Vrije School aan de Merwedestraat in de stad Groningen heeft woensdagmorgen korte tijd brand gewoed. De brand ontstond in het stookhok van de school.

Door de rookontwikkeling werd iedereen naar buiten gedirigeerd. De leerlingen zijn de rest van de dag vrij.



Ook nadat de brandweer het sein 'brand meester' gaf, hoefden de leerlingen niet terug naar school.