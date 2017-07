Fietsers in Stad zorgen voor te veel overlast, dus komen er meer regels

Geparkeerde fietsen in de stad Groningen zorgen voor te veel overlast. Daarom komt het gemeentebestuur met extra maatregelen om het fietsprobleem aan te pakken.

De grootste problemen doen zich voor bij De Korenbeurs, Tussen beide Markten, Poelestraat, Brugstraat en A-Kerkhof.Zo moeten er extra fietsparkeerplekken komen, maar ook handhavers. Maar dat alleen is volgens de gemeente niet voldoende. Bij fietsers moet ook wat veranderen tussen de oren. Groningen wil een aantrekkelijke binnenstad en daar horen lukraak geparkeerde fietsen niet bij.Het stadsbestuur wil de maatregelen niet alleen invoeren omdat de binnenstad aantrekkelijker moet worden, maar ook uit veiligheidsoverwegingen. Hulpverleners moeten namelijk geen last hebben van geparkeerde fietsen als ze naar de plek van bestemming rijden.Fietsers krijgen minder ruimte in het centrum van Groningen, nu het college van B&W werkt aan de nieuwe binnenstadsvisie. Er moet meer ruimte komen voor voetgangers in de stad. Ook worden fietsers om het centrum heengeleid door nieuwe fietsroutes aan te leggen naar drukke punten zoals het Zernikecomplex.