Lopend Vuur: Ik drink te veel koffie

Koffiedrinken blijkt zo slecht nog niet.

Drie kopjes per dag zouden ervoor zorgen dat je langer leeft, omdat je minder kans hebt op bepaalde soorten kanker en hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een Europees en Amerikaans onderzoek, dat gepubliceerd is in Annals of Internal Medicine.Voor het onderzoek werden langer dan zestien jaar meer dan 500.000 mensen uit tien verschillende Europese landen gevolgd. Ook werden 185.000 Amerikanen lange tijd gevolgd.Of je cafeïnevrij of gewoon drinkt, maakt voor de levensverwachting niet uit.