Provinciale Staten: 'Provinciebestuur, ontwikkel zelf plannen voor het bevingsgebied'

Een kansrijke toekomst voor het gaswinningsgebied? Dan moet de provincie zélf plannen ontwikkelen.

Een meerderheid in Provinciale Staten opteert voor die aanpak. Een tweetal moties bekrachtigen die wens. Allereerst wordt er naar verwachting woensdagmiddag een besluit genomen waarbij er in de begroting een post wordt gereserveerd om Groningen weer kansrijk te maken. Met andere woorden: de provincie wil in die toekomst van het bevingsgebied investeren.Daarnaast wil een meerderheid dat het provinciebestuur samen met de gemeenten en Nationaal Coördinator Hans Alders een 'herinrichtingsplan' ontwikkelt en dat bij het Rijk neerlegt.'We moeten zelf plannen maken', zegt VVD-fractievoorzitter Mirjam Wulfse. 'Het is een koersverandering, we zullen zelf de hand aan de ploeg slaan. De tijd is er rijp voor, er komt ook een nieuwe regering in Den Haag met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. En drie van die partijen zitten hier in het college. Dat zorgt ervoor dat dit het goede moment is.'Die plannen moeten de komende tijd ontwikkeld worden, om het goede moment te benutten, betoogt Wulfse. 'Het is goed dat we eigen plannen maken, want we willen niet dat het Rijk bepaalt wat hier nou eigenlijk gebeurt.'