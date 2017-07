Huurders en corporaties gaan hand in hand versterking tegemoet

Voor huurders in het aardbevingsgebied is nog te vaak onduidelijk wat er met hun woning gaat gebeuren. Dat vinden zeven huurdersverenigingen en woningcorporaties in Noord-Groningen. Daarom hebben ze afspraken gemaakt om de communicatie te verbeteren.

Zo gaat de stichting Huurders Platform Aardbevingen Groningen (HPAG) vanaf nu drie tot zes keer per jaar om tafel met de verhuurders. Het platform vertegenwoordigt zo'n 10.000 huurders in het gebied.Het overleg is nodig om te voorkomen dat huurders voor verrassingen komen te staan, zegt Martin Franken van HPAG. Hij woont zelf in Opwierde Zuid in Appingedam, de wijk waar honderden woningen worden versterkt en mogelijk gesloopt en herbouwd.'We worden regelmatig overvallen door de snelheid waarmee het gaat. We krijgen zoveel verschillende organisaties over de vloer. Daardoor ontstaat ruis', zegt Franken.Volgens directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland gaat er nu nog te veel mis in de communicatie. Daarom wil hij vaker met een delegatie van de huurdersverenigingen, die vertegenwoordigd zijn in de HPAG, om tafel:'Bewoners krijgen veel partijen over de vloer. Ze weten niet wie hun aanspreekpunt is. Daarom willen we met ze praten om hier gezamenlijk afspraken over te maken.'Het bestuur van de HPAG heeft inmiddels korte lijntjes met de directeuren van Marenland en Wierden en Borgen, die de meeste huurwoningen hebben in het aardbevingsgebied.'We hebben elkaars 06-nummers en we bellen en appen op de gekste tijden', zegt Brouwer. 'Maar dat is heel plezierig, want we moeten ons beseffen dat we voor een enorme opgave staan.'Die opgave uit zich ook in de cijfers. Een greep uit de komende projecten:: Totaal 462 woningen, waarvan 64 versterkt worden. Bij 233 huizen krijgen bewoners de keuze voor versterking of sloop en nieuwbouw. Dit najaar moeten ze de beslissing nemen.: 39 huurwoningen moeten worden aangepakt. Bewoners kunnen kiezen voor versterking of sloop en nieuwbouw. Maandag wordt duidelijk wat er gaat gebeuren.: 34 woningen gaan tegen de vlakte. Deels op dezelfde en deels op een andere locatie komen 16 nieuwbouwoningen terug.: 375 woningen worden geïnspecteerd. Onduidelijk is nog wat er met deze huizen gaat gebeuren.Dit is nog een maar greep uit de huidige projecten. Woongroep Marenland heeft in totaal 2.500 woningen in het hart van het bevingsgebied. Brouwer verwacht dat vrijwel al deze woningen moeten worden versterkt.Wierden en Borgen heeft zo'n 1.100 sociale huurwoningen in het gebied. Naar verwachting moeten ook deze woningen worden versterkt. Daarnaast zijn er nog zo'n 1.500 huizen Bedum en Eemsmond. Het is nog onduidelijk wat daarmee moet gebeuren.