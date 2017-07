Wie is Lars Veldwijk, de nieuwe spits van FC Groningen?

Ondanks dat er nog steeds een 'haar in de soep' zit, zoals directeur Hans Nijland laat weten, zal FC Groningen woensdagmiddag Lars Veldwijk als nieuwe spits presenteren. Maar wie is Veldwijk? RTV Noord stelt hem aan je voor.

Lars Veldwijk is een 25-jarige spits die al heel wat clubs achter zijn naam heeft staan. Hij speelde bij FC Volendam, FC Utrecht, FC Dordrecht (huur), Excelsior, Nottingham Forest, PEC Zwolle (huur), KV Kortrijk en Aalesunds FK (huur).Vooral de periodes bij Excelsior en PEC Zwolle waren een succes. In het seizoen 2013/2014 scoorde de eenmalige Zuid-Afrikaans international 35 goals in 45 wedstrijden (competitie en beker) voor Excelsior in de eerste divisie.Daarmee verdiende hij een transfer naar het Engelse Nottingham Forest, maar die club verhuurde hem in 2015/2016 aan het PEC Zwolle van Ron Jans. Daar betaalde hij het vertrouwen van Jans terug met 14 goals in 36 eredivisie- en bekerwedstrijden.Opvallend was dat de boomlange (1.96 meter) spits bij Zwolle niet alleen makkelijk het net wist te vinden, maar ook bewees een prima doelman te kunnen zijn. In de uitwedstrijd tegen AZ moest hij noodgedwongen op doel, omdat de keeper een rode kaart kreeg en Jans al drie keer gewisseld had.Hij zat dichtbij de penalty van Vincent Janssen, en daarna wist hij nog redding te brengen op een aanval van de Alkmaarders.KV Kortrijk nam hem over van Forest, maar ook deze buitenlandse periode was geen succes. Het Noorse Aalesunds FK besloot hem te huren, daar scoorde Veldwijk 5 goals in 17 wedstrijden. FC Groningen, Vitesse, ADO Den Haag wilden hem deze zomer terughalen naar de Eredivisie, maar FC Groningen blijkt uiteindelijk aan het langste eind te trekken.Naast de voetballer Veldwijk is er ook de persoon Veldwijk, die zijn privéleven grotendeels op sociale media zet. Zo heeft hij ruim 66.600 volgers op Instagram, waar veel plaatjes met zijn zoontje Mason op staan. Ook zijn (ex-?)vriendinnetje Monica Geuze, de Nederlandse vlogster en dj -en ex-vriendin van rapper Lil' Kleine-, is op zijn Instagram-pagina te vinden.Het zoontje Mason is uit een eerdere relatie met Kelly Loef, die nu een relatie heeft met Sheraldo Becker, met wie Veldwijk samenspeelde bij PEC Zwolle.De relatie tussen Veldwijk en Geuze zou een weekje uit zijn geweest, maar het stel lijkt toch weer bij elkaar, gezien de vlog van Geuze (577.000 volgers op Instagram).En daarmee lijkt FC Groningen de opvolgers voor het glamourkoppel Evgeniy Levchenko-Victoria Koblenko gestrikt te hebben, die respectievelijk 'slechts' 50.400 en 137.000 volgers op Instagram hebben.