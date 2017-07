Storing aan straatverlichting Noord-Groningen verholpen

(Foto: Flickr / Murky1 (Creative Commons))

In verschillende plaatsen in Noord-Groningen is dinsdagavond de straatverlichting niet aangegaan.

De meldingen kwamen onder meer uit Uithuizen, Uithuizermeeden en Zeerijp. Inmiddels is duidelijk wat de oorzaak van de storing is.



Volgens een woordvoerder van netwerkbeheerder Enexis gaat het om een haperende zender. Deze geeft bij het vallen van de avond een signaal af waardoor de lampen gaan branden. Dat lukte dinsdagavond dus niet.



Volgens de Enexis-woordvoerder was het euvel rond half één 's nachts verholpen.