Cultuurcentrum De Oosterpoort onder de slopershamer

(Foto: Herman Hummel / Groningen in Beeld)

De Oosterpoort in Stad gaat in de huidige vorm verdwijnen. De gemeente vindt het onderhoud voor het cultureel centrum te duur worden. Over tien jaar wordt het pand aan de Trompsingel gesloopt.

Er komt wel een nieuw cultureel centrum, mogelijk op een andere plek. Waar dat zal zijn is nog onduidelijk. De kans bestaat ook dat op de huidige plek nieuwbouw komt.



De gemeente werd geconfonteerd met een extra kostenpost van 9 ton in de komende tien jaar voor De Oosterpoort. Het gemeentebestuur vindt dat te gortig.



Geluidshinder en verkeersdruk

Twee problemen waarmee De Oosterpoort in het huidige gebouw kampt, zijn niet op te lossen. Buren ervaren regelmatig geluidshinder en de verkeersdruk is er hoog. De gemeente onderzoekt of die problemen bij eventuele nieuwbouw wél op te lossen zijn.