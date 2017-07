RUG en CBS gaan samen Big data kraken

Rekenen met veelvouden van 1.000.000.000.000.000 bytes. Het is één van de facetten van een samenwerking die de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met elkaar aangaan om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek te vergroten. De samenwerking krijgt vorm in een Academic Data Center.

Dit valt onder het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de universiteit. Om de samenwerking te bekrachtigen hebben College van Bestuur-voorzitter Sibrand Poppema en directeur–generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van het CBS dinsdag een overeenkomst ondertekend.Beide partijen zien vele mogelijkheden om vanuit samenwerking onderzoekdata beter te benutten. Het gaat niet alleen om rekenen met grote getallen, maar ook om samenwerken, stelt Wietske Degen van het CIT. 'Het begint al bij het maken van kortere communicatielijnen. Het CBS heeft vestigingen in Den Haag en Heerlen. Dan is het toch ver om naar Groningen te komen. Korte lijnen zorgen sneller voor kennisdeling en het laten ontstaan van ideeën.'Degen stelt verder dat onderzoekers niet altijd weten welke data waar beschikbaar zijn. Het CBS beschikt over overheidsdata. Om goed onderzoek te kunnen doen, is het van belang dat definities wel dezelfde zijn. Appels en peren bij elkaar optellen is iets waar een onderzoeker niet blij van wordt. Het maakt het doen van uitspraken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek een stuk lastiger.Een andere praktische invulling is het inrichten van een gezamenlijke virtuele werkplek. Nu is het nog zo dat de RUG en het CBS ieder een eigen virtuele werkplek hebben waarbij het koppelen van data lastig is. Vaak vanwege juridische beperkingen.De oplossing wordt gezocht in een virtuele koppeling tussen datasets, zodat data niet verplaatst hoeven worden. Degen juicht deze ontwikkeling toe. 'Het voordeel van zo'n gemeenschappelijke datakluis is dat onderzoekers overal online in kunnen loggen en altijd bij hun bestanden kunnen.'De samenwerking gaat nog een stap verder. Macrogegevens zijn bij het CBS voor iedereen toegankelijk. Dat geldt niet voor microdata. Deze persoonlijke data worden onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Middels het afsluiten van contracten, kunnen onderzoekers toegang krijgen tot deze gedetailleerde informatie van het CBS.Een belangrijke bruidsschat die de RUG meeneemt in de samenwerking is het kunnen rekenen met Big data. Onder meer in de 'Target-organisatie' en het 'LOFAR-project' is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het verwerken van onvoorstelbaar grote bestanden. Het CBS heeft hier minder ervaring mee.Target is een initiatief van diverse partijen, waaronder de RUG, gericht op verwerking van Big Data. LOFAR is een radiotelescoop met duizenden radioantennes, met het centrale punt tussen Exloo en Buinen, waarmee ontelbare hoeveelheden data uit het heelal opgevangen worden.Er worden ook heel praktische afspraken gemaakt. Zoals het maken van stageprogramma's voor studenten en een data catalogus waarin alle onderzoektermen van a tot z beschreven zijn. Voorlopig houdt vanuit het CIT één medewerker zich met de samenwerking bezig. Op korte termijn wordt gekeken hoe de samenwerking niet alleen in rekenkracht, maar ook in menskracht meer vorm krijgt.