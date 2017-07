'Muziekscholen moeten mee gaan met hun tijd'

'Als er niks verandert, kan het zijn dat het aantal leden afneemt.' Dat zegt Roelf Postma over de toekomst van muziekscholen. Postma is coördinator bij Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier.

Hij wil dat er zo snel mogelijk lessen in digitale muziek worden aangeboden.'De jonge generatie is opgegroeid met computers, maar wij hebben binnen de muziekschool totaal nog niet het fenomeen elektrische muziek designing. Daar pleit ik enorm voor: een combinatie van akoestische en digitale muziek.'Postma ziet dit graag zo snel mogelijk gebeuren: 'Bij voorkeur beginnen wij na de zomervakantie al met lessen digitale muziek.'Om leerlingen kennis te laten maken met digitale muziek, heeft de muziekschool in samenwerking met het Noorderpoort een speciale avond georganiseerd.Op de avond staat een dj achter de draaitafel, waarbij hij wordt ondersteund door meer dan tweehonderd muzikanten die spelen op akoestische instrumenten.Jeroen van Olphen is docent Kunst en Media op het Noorderpoort en hoopt net als Postma dat muziekscholen les gaan geven in digitale muziek. 'Je begint met deze opleiding als je een jaar of zestien bent. Maar als je op jonge leeftijd leert hoe alles werkt, kan het zijn dat er nog veel meer deejay's als Armin van Buuren en Hardwell komen.'